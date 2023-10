La Classique de golf Louis Coutu amasse la somme record 506 000$

La 28e édition de la Classique de golf Louis Coutu a amassé la somme nette record de 506 000 $, au profit de la Fondation Papillon. Les coprésidents d’honneur étaient Jean-Michel Coutu, président de la division pharmacie de METRO, et Alexandre Bilodeau, vice-président, Partenaires Walter Capital, et médaillé d’or olympique en ski acrobatique. La Fondation Papillon est un carrefour de ressources et de soutien aux personnes en situation de handicap.

Photos fournies par la Fondation Papillon

Lors de la remise du chèque, Alexandre Bilodeau, coprésident d’honneur, Jean Duchesneau, président de la Fondation Papillon, Louis Coutu, président du CA de la Fondation Papillon, Suzy Guérin, DG de la Fondation Papillon, et Jean-Michel Coutu, coprésident d’honneur, étaient accompagnés de Célia, la dynamique ambassadrice de la Fondation Papillon.

L’événement a eu lieu au Club de golf Le Mirage. On voit sur la photo Frédéric Bilodeau en compagnie de son frère, Alexandre Bilodeau, un médaillé olympique.

La Fondation Marcelle et Jean Coutu joue un rôle important au sein de la Fondation Papillon. Ici, on voit Jean Coutu et son épouse, Marcelle Coutu.

Le Camp Papillon offre aux jeunes vivant avec un handicap l’occasion de participer à la vie de plein air dans un camp de vacances adapté et sécuritaire, au grand plaisir des remarquables ambassadeurs de la Fondation Papillon, Célia, Jérémy, Michel et Bélise.

La Fondation Papillon offre des services adaptés en plus de répondre aux besoins des familles. Parmi les golfeurs, il y avait Julie Gravel, Audrey Hamel, Josée Houle et Julien Descoteaux, de L’Oréal Canada.

La Résidence Papillon, située au centre-ville de Montréal, offre des séjours de répit aux personnes en situation de handicap physique et/ou intellectuel. Sur la photo, on voit Zachari Meunier, Anthony Larrivée, Stéphane Camirand et Gervais P. Grenier, du cabinet de comptables professionnels agréés Mallette.

L’appui des gens d’affaires est important. On voit An-Lap Vo-Dignard (Groupe Vo-Dignard Provost), Jeremy Bayen (Naos), Joan Zafran (Les Laboratoires Odan), Ian Provost (Groupe Vo-Dignard Provost) et Marie-Ève Dicaire (boxeuse professionnelle retraitée).