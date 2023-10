La note de la dette grecque sort de la catégorie spéculative chez l’agence S&P

L’agence de notation S&P Global Ratings a relevé vendredi la note de la dette de la Grèce, qui sort ainsi de la catégorie spéculative pour la première fois depuis 2010 et la crise de la dette.

La note passe de BB+/B à BBB-/A-3, ce qui l’inscrit dans la catégorie des «investissements adéquats», au lieu de «spéculatifs», indique un communiqué de S&P, la première des trois grandes agences mondiales de notation à relever ainsi l’appréciation de la note grecque.

Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis, réélu pour un nouveau mandat de quatre ans en juin, a misé politiquement sur le retour de la Grèce à des emprunts de qualité.

Le mois dernier, le leader conservateur a déclaré à Bloomberg TV que le fait de retrouver une note d’investissement était «une étape importante pour le pays après 13 années très difficiles».

La baisse des coûts d’emprunt serait «significative» pour les finances publiques de la Grèce en 2024, avait-il ajouté.

La Grèce maintiendra sa discipline budgétaire et enregistrera un excédent primaire de 0,7% du PIB cette année, avait-il aussi promis. S&P pense pour sa part que cet excédent va dépasser cette cible pour grimper à 1,2% du PIB.

Le premier ministre s’exprimait après la décision le 8 septembre de DBRS Morningstar, basée au Canada, de déjà relever le 8 septembre dernier la note de crédit de la Grèce en catégorie «investissement».

Pendant la crise économique, la Grèce avait subi une série de dégradation de sa note par les agences de notation, ce qui l’avait privée d’un accès aux marchés obligataires internationaux.

La Grèce a subi huit années d’austérité dans le cadre de trois plans de sauvetage internationaux successifs, d’une valeur totale de 289 milliards d’euros (306 milliards de dollars), mis en place en 2010, 2012 et 2015 pour éviter que le pays ne s’effondre sous le poids d’une dette de quelque 300 milliards d’euros.

Les réformes économiques exigées par les créanciers de la Grèce, l’UE et le FMI, ont eu un impact majeur, réduisant le produit intérieur brut (PIB) d’un quart en huit ans et faisant grimper le taux de chômage à plus de 27%. Le troisième plan de sauvetage a pris fin en août 2018.

Selon les données officielles, l’économie grecque a connu une croissance de 5,6% en 2022.

Le dernier budget du gouvernement grec prévoit une croissance de 3,0% en 2024, après une estimation de croissance de 1,8% pour 2023.

L’estimation de S&P est, elle, de 2,5% pour la croissance du PIB en 2023. Le montant net de la dette devrait revenir de 189% du PIB en 2020 à 146% cette année, se félicite encore l’agence.