L'aide devrait entrer dans Gaza au plus tôt samedi, estime l'ONU

L'aide humanitaire internationale devrait pouvoir entrer dans la bande de Gaza «demain (samedi) ou dans ces eaux-là», a déclaré le responsable des situations d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths.

• À lire aussi: L'Égypte dégage le passage pour l'aide à Gaza

• À lire aussi: Aux portes de Gaza: une aide insuffisante qui tarde à arriver

«Nous sommes en négociations approfondies et avancées avec toutes les parties concernées pour garantir qu'une opération d'aide à Gaza démarre le plus rapidement possible», a déclaré M. Griffiths, cité par un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) à Genève.

Au terminal de Rafah, à la frontière avec l’Égypte, qui constitue l’unique ouverture sur la bande de Gaza non contrôlée par Israël, des camions remplis entre autres de nourriture, d’eau et de médicaments s’entassent et attendent de pouvoir entrer dans l’exigu territoire palestinien.