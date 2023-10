Les enjeux de la planification de retraite pour les nouveaux arrivants

Si vous êtes un nouvel arrivant, que vous soyez encore jeune ou déjà dans la fleur de l’âge, voici ce que vous devriez savoir pour planifier votre retraite au Québec.

Changer de pays constitue un bouleversement important qui nécessite de nombreux ajustements. Il faut également connaître le mode de fonctionnement des différents systèmes publics au Québec et au Canada, notamment celui de la retraite.

Dans ce domaine, certains enjeux touchent plus spécifiquement les nouveaux arrivants. «Pour réussir sa planification de retraite, il y a des étapes à suivre. Pour les gens qui sont nés ici, c’est naturel, mais cela ne sera pas nécessairement le cas pour ceux qui viennent d’ailleurs», prévient Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK.

Capacité d’épargne limitée

À votre arrivée au pays, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de commencer à travailler immédiatement dans votre domaine. Il vous faudra peut-être faire reconnaître votre expérience et vos diplômes, et éventuellement retourner sur les bancs d’école.

Compte tenu de ces différents obstacles, les premières années risquent donc de ne pas être très lucratives si vous devez occuper des emplois requérant peu de qualifications en attendant de pouvoir accéder à d’autres postes plus rémunérateurs. Par conséquent, cela affectera votre capacité à épargner des sommes en prévision de votre retraite et votre fonds de pension, le cas échéant.

«De plus, préparer un budget et avoir une philosophie de l’épargne ne fait pas nécessairement partie des réflexes des nouveaux arrivants. Ils peuvent également ne pas savoir ce qu’est un CELI, un REER ou un REEE. Ils connaissent le compte-épargne, mais pas les autres outils», mentionne Hadi Ajab, qui ajoute qu’il y a donc un apprentissage important à effectuer.

Rentes gouvernementales réduites

En tant que nouvel arrivant, vous devrez aussi vous familiariser avec le fonctionnement des programmes de rentes gouvernementales: le Régime de rentes du Québec (RRQ), la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) ainsi que le Supplément de revenu garanti (SRG).

«Pour avoir droit à la PSV, il faut avoir cumulé 10 ans de résidence au pays après son 18e anniversaire. Et pour toucher la pleine pension, on doit avoir résidé au Canada pendant 40 ans à partir de ses 18 ans», explique Hadi Ajab. Vous avez résidé au pays moins de 40 ans? Dans ce cas, le montant de votre PSV sera calculé au prorata. Par exemple, 10 ans de résidence vous donnent droit à 25%, 20 ans à 50%, etc.

Du côté du RRQ, le calcul de la rente varie selon les revenus de travail sur lesquels des cotisations ont été versées. Ceux-ci sont pris en compte à partir de l’âge de 18 ans jusqu’au mois qui précède le début du versement de sa rente. Il est donc très difficile pour un nouvel arrivant d’être admissible à la pleine pension.

En ce qui concerne le SRG, sachez que les conditions sont moins contraignantes et qu’il sera possible de la toucher même si vous n’avez pas résidé 40 ans au Canada. «En revanche, si vous avez été parrainé pour immigrer et que vous avez vécu ici moins de 10 ans après vos 18 ans, la donne peut changer. Il faut bien vérifier les conditions requises et avoir tous les éléments en main pour la planification de retraite», recommande Hadi Ajab. Cela permettra également de calculer quels sont les montants supplémentaires à prévoir pour pallier les manques éventuels.

Prendre sa retraite, oui mais où?

Pour les nouveaux arrivants, il peut être difficile de se projeter dans l’avenir et d’anticiper comment les choses vont se dérouler. Par conséquent, on risque d’éprouver des difficultés à estimer le coût de vie à la retraite, une donnée essentielle pour savoir combien épargner. Certains peuvent aussi jongler avec l’idée de passer la retraite au Canada tout en bénéficiant d’une rente de leur pays d’origine. Ou bien passer la moitié de l’année ici et l’autre dans leur pays d’origine, ou de retourner vivre dans celui-ci définitivement.

Dans ce cas, qu’advient-il des cotisations de retraite effectuées au Canada? «La PSV n’est envoyée à l’extérieur que si la personne retraitée a vécu au pays plus de 20 ans. Sinon, elle ne sera pas versée», précise Hadi Ajab.

Enfin, sachez que le Canada a signé plus de 50 accords internationaux qui vous permettront éventuellement de récupérer les cotisations que vous auriez déjà versées dans votre pays d’origine en vue de la retraite. Le Québec a conclu des ententes internationales de sécurité sociale avec 39 pays. Ces ententes pourraient vous permettre de recevoir une rente ou d’en obtenir une plus élevée. Renseignez-vous!

CONSEILS:

· Attention à la notion de résidence fiscale. Celle-ci aura un impact sur le lieu où vous serez imposé.

· Faites un bilan de ce que vous possédez à l’étranger (biens immobiliers, placements, etc.). Ces éléments devraient être intégrés dans votre planification de retraite.

· Consultez un professionnel pour vous aider à effectuer votre planification et à ne rien oublier.