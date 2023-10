Les entreprises de Montréal et de Québec sont les plus taxées au pays

Les propriétaires d’immeubles commerciaux ou industriels de Montréal et de Québec demeurent, et de loin, les plus taxés des grandes villes canadiennes.

C’est du moins ce qui ressort d’une étude nationale du Groupe Altus mettant en lumière la part importante de la contribution des entreprises au budget des deux principales villes de la province.

«Une fois de plus, nous sommes confrontés à cette réalité que nos commerçants sont les plus taxés au Canada, se désole Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM). Nous ne pouvons qu’être déçus; malgré notre travail, la situation ne change pas.»

De fait, avec un taux de taxation non résidentielle de 34,54$ du 1000$ d’évaluation, Montréal imposerait aux entreprises un fardeau fiscal 4,33 fois plus important qu’aux propriétaires d’immeubles résidentiels. Ce déséquilibre de traitement entre les contribuables commerciaux et résidentiels est le plus important au pays.

Au deuxième rang du palmarès se trouve la ville de Québec. Le niveau de taxation réservé dans cette ville aux propriétaires d’immeubles non résidentiels (36,01$ du 1000$ d’évaluation) se compare difficilement avec celui du résidentiel. Mieux qu’à Montréal, les charges réservées aux commerces demeurent tout de même 3,53 fois plus élevées qu’aux immeubles résidentiels.

La vie dure aux entreprises

«Au regard de ces données, on peut effectivement dire que les villes du Québec ne rendent pas la vie particulièrement facile aux entreprises de leur territoire», soutient Caroline Bernard, vice-présidente Fiscalité foncière du Groupe Altus, pour le Québec.

Courtoisie

À titre de comparaison, l’ensemble des grandes villes du pays (voir tableau) affichent des taux de taxes et un ratio de taxation foncière commercial/résidentiel inférieurs à ceux de Montréal et de Québec.

La ville de Toronto, par exemple, présente un taux de taxation commercial de 26% inférieur à celui de Montréal. Et par rapport à Ottawa, le ratio de taxation de Montréal est presque deux fois supérieur à celui de sa vis-à-vis.

20 ans de détérioration

À la tête de l’ASDCM, M. Ridoin dit que pendant que la situation des gens d’affaires se détériore au Québec, elle tend au contraire à s’améliorer dans d’autres villes comme Toronto, Edmonton et Vancouver. «Il faudrait, dit-il, plus de mesures concrètes et rapides pour renverser la situation».

Pourquoi est-ce ainsi? «Ce sont essentiellement des choix politiques, répond la fiscaliste du Groupe Altus. On choisit au Québec de taxer les entreprises davantage que le commun des contribuables».

Une situation qui, malgré les risques, irait en s’amplifiant. À preuve, dans son rapport, Altus souligne qu’en 2003, Montréal et Québec présentaient les ratios de taxation foncière commerciale/résidentielle les plus bas du pays. Vingt ans plus tard, leurs ratios sont maintenant les plus élevés.

Les taux d'impôts fonciers des grandes villes du pays

Par 1000$ d’évaluation

Montréal

Commercial: 34,51$

Résidentiel: 7,97$

Ratio*: 4,33

Québec

Commercial: 36,01$

Résidentiel: 10,21$

Ratio: 3,53

Vancouver

Commercial: 9,38$

Résidentiel: 2,78$

Ratio: 3,37

Calgary

Commercial: 22,67$

Résidentiel: 6,57$

Ratio: 3,36

Toronto

Commercial: 21,70$

Résidentiel: 6,66$

Radio: 3,26

Halifax

Commercial: 34,54$

Résidentiel: 11,15$

Ratio: 3,10

Edmonton

Commercial: 24,47$

Résidentiel: 9,45$

Ratio: 2,59

Ottawa

Commercial: 28,34$

Résidentiel: 11,69$

Ratio: 2,42

Winnipeg

Commercial: 21,61$

Résidentiel: 11,17$

Ratio: 1,93

Saskatoon

Commercial: 16,61$

Résidentiel: 0,31$

Ratio: 1,61

Regina

Commercial: 17,54$

Résidentiel: 11,66$

Ratio: 1,50

*Ratio de taxation foncière commerciale/résidentielle

Source: Groupe Altus (2023)