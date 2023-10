Les exportations internationales en baisse au Québec

Le Québec a exporté moins de marchandises vers l’international en août 2023 par rapport au mois précédent et a augmenté le nombre de produits importés de l’extérieur de la province, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec.

Les exportations internationales de marchandises depuis la Belle Province ont diminué de 4,9% entre juillet et août 2023, d’après les chiffres publiés vendredi.

Les produits qui ont le plus contribué à cette baisse sont les aéronefs (-46,7%), les minéraux non métalliques hormis les diamants (-98,5%), les moteurs d’aéronefs (-18,2%) ainsi que les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie (-76,7%).

À l’inverse, l’exportation de mazout lourd a enregistré une hausse de 141,1% des exportations. Il en est de même pour l'or, l'argent et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages (+ 14,3 %), les autres minerais et concentrés de métaux non classés ailleurs (+ 187,8 %), ainsi que le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute (+ 31,2 %).

Hormis cette baisse en août, les exportations vers l’international du Québec ont jusqu’à présent augmenté en 2023 puisqu’elles ont progressé de 2,5% par rapport à 2022 sur la même période.

Au niveau national, le Canada a aussi amélioré de 6,2% ses exportations pour les huit premiers mois de 2023 par rapport à ceux de 2022.

Plus d’importations

La province a par ailleurs connu une hausse de 3,1% de ses importations entre juillet et août 2023.

Les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie (+ 165,7 %), les minerais et concentrés de plomb et de zinc (+ 635,4 %), les autres matériels et composants électriques (+ 108,0 %), ainsi que le pétrole brut classique (+ 11,4 %) sont les produits les plus importés ce mois-là au Québec.

Toutefois, les importations de camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (- 9,7 %), de pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial (- 17,3 %), d'essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l'éthanol) (- 10,9 %) et de mazout lourd (- 99,7 %) ont chuté.

Pour les huit premiers mois de 2023, les importations au Québec ont fléchi de 1,6% en comparaison de l’année passée. La situation est similaire au niveau du Canada où les importations ont diminué de 1,2% sur la même période.