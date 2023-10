Laissé de côté, Anthony Mantha veut rebondir et retrouver sa place à l'attaque

BROSSARD | Anthony Mantha a regardé le deuxième match des Capitals du haut de la tribune de presse, ce qui ne lui a pas plu.

«C’est sûr que ce n’est pas le départ que tu veux, mais je continue à travailler fort, mon mental est à la bonne place en ce moment. Aussitôt que je vais avoir ma chance, je vais sauter dessus», a confié le gros attaquant vendredi midi.

Mantha n’a pas de point en deux matchs et s’est même retrouvé au sein du quatrième trio des Capitals.

«J’aime mieux être dans ce rôle qu’être dans les estrades. Je vais essayer de le faire le mieux que je peux et si je suis amené à jouer un différent rôle, je vais embarquer dedans et je ne vais pas le laisser partir.»

Adaptation

Il semble que Mantha, qui a amassé 11 buts et 16 passes en 67 rencontres à Washington l’an passé, soit en période d’apprentissage avec un nouvel entraîneur qui a des exigences différentes.

Spencer Carbury veut s’assurer que l’ailier droit de 29 ans entre dans le moule et si on lit entre les lignes, ça veut dire polir son jeu défensif.

«Nous avons beaucoup discuté, a soutenu Carbery. Il a commencé l’année à la recherche d’un nouveau départ avec un nouveau personnel d’entraîneurs. Nous voulons qu’il s’adapte à notre structure et il y a certains éléments de son jeu qu’il doit ajuster pour être efficace.

«On sait qu’il peut être un très bon joueur offensif. Il l’a prouvé dans cette ligue. On y va étape par étape. Je lui ai dit que ça serait un processus et que rien ne sera instantané. Mais il se défonce pour retrouver son efficacité offensive.»

Chance à saisir

Carbery a l’intention d’utiliser Mantha contre le Canadien. On sent que c’est même un défi qu’il lance au Québécois qui est l’un des attaquants qu’il a le moins utilisés après trois matchs avec un temps de glace moyen de 12:43.

«J’aime quand les joueurs reviennent jouer à la maison parce que c’est un bon élément de motivation et j’espère qu’il va en profiter devant les amis et la famille.»

Mantha, qui en est à sa dernière année de contrat, estime avoir pris les moyens nécessaires pour arriver en forme au camp. Il a perdu une dizaine de livres comme il l’avait mentionné au cours de l’été, lorsque rencontré au tournoi de golf de Serge Savard.

«Je trouve que ça fait une différence, mon premier pas est plus rapide et puissant et c’est surtout ça que je voulais. Je voulais sortir des coins plus rapidement, je voulais faire les petits détails plus rapidement et je suis très satisfait de mon été.»