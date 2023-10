Matheson s’impatiente devant le jeu en avantage numérique à l’entraînement

« Il y a trois matchs de joués. Nous avons un dossier de 1-1-1. Il n’y a personne qui panique (freak out). »

• À lire aussi: Kaiden Guhle patine en solo, Christian Dvorak à l'entraînement

• À lire aussi: LNH: Leo Carlsson et Tristan Luneau font leur entrée en scène

• À lire aussi: Patrick Roy pourrait se joindre à l'Océanic

Cole Caufield a donné le ton avec cette réponse à un collègue qui lui demandait si le Canadien avait besoin de trouver une étincelle.

À la veille de la visite d’Alex Ovechkin et des Capitals de Washington, Martin St-Louis a dirigé un entraînement consacré pratiquement en entièreté aux unités spéciales.

Cette fameuse étincelle pourrait justement se retrouver à cet endroit. Après trois matchs, le CH a un piètre dossier de 9,1% (1 en 11) en supériorité numérique et de 73,7% (14 en 19) en infériorité numérique.

À la pointe de la première vague à cinq contre quatre, Mike Matheson a exprimé son mécontentement lors de différents exercices. À son retour au banc, il a claqué la porte après une série de jeux brouillons.

Dans le vestiaire de l’équipe après l’entraînement, mais aussi après une longue réunion axée sur le jeu en avantage numérique avec St-Louis, Matheson s’attendait à parler de ses réactions.

«Je suis compétitif, a-t-il répliqué. J’y vais parfois avec l’émotion. Je ne suis pas différent pendant un entraînement. Je suis juste un gars qui travaille fort et je veux être le meilleur possible. Comme je le dis, je reste compétitif. Ça va arriver à l’occasion.»

«Ils sont fiers, ils veulent bien faire, a renchéri St-Louis. J’ai déjà été frustré dans une pratique, je sais ce que ça représente. C’est ça que tu veux. Ils prennent les pratiques à cœur.»

Muet sur les stratégies

Le CH n’avait pas changé le visage de sa première unité en supériorité numérique. Josh Anderson a simplement pris la place de Kirby Dach. Les quatre autres joueurs restaient les mêmes : Sean Monahan, Caufield, Nick Suzuki et Matheson.

Getty Images via AFP

Si le Tricolore n’a pas un bon départ dans cette facette du jeu cruciale, est-ce plus relié à un problème de cohésion ou stratégique ?

«Ça ne vaut pas la peine d’en parler, a mentionné Matheson. On en parle ensemble comme équipe. On continue de travailler. On n’arrêtera pas même si c’est difficile.»

«Nous avons regardé plusieurs vidéos, a ajouté Caufield. Il n’y a pas de frustration. Nous finirons par obtenir des résultats avec de bons entraînements. Nous devons jouer entre nous. Il faut aussi se créer de l’espace et du temps. Il faut alimenter le prochain joueur pour connaître du succès. Nous venons de perdre Kirby. Ça prendra du temps pour le remplacer.»

Du temps

En ce début de saison dans la LNH, il y a sept équipes avec un taux d’efficacité à plus de 30% en supériorité numérique. Des sept, il y a les Maple Leafs de Toronto, les Oilers d’Edmonton, les Devils du New Jersey et le Lightning de Tampa Bay qui ont les mêmes joueurs depuis assez longtemps.

St-Louis a souvent dit que l’aspect de familiarité était crucial au succès d’une équipe en avantage numérique.

«Je l’ai dit avant, nous devons devenir meilleurs, a affirmé l’entraîneur en chef. Mais tu ne peux pas toujours faire ça rapidement. Je ne suis pas inquiet de savoir si notre avantage numérique sera bon. Je sais qu’il sera bon. Mais je ne sais pas encore quand nous deviendrons bons sur une longue période. Ça fait partie de notre croissance.»

Croissance, patience. On entendra encore longtemps les mêmes mots.