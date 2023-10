Peine d’amitié peut-elle être aussi forte que peine d’amour?

Ma meilleure amie avec qui j’ai voyagé sur la Côte-Nord l’été dernier a décidé sans raison de cesser de me voir depuis notre retour. J’avais senti un certain froid pendant le voyage, mais comme elle refusait de m’en expliquer la cause, je suis restée dans le noir. 25 ans d’amitié partis en fumée ce n’est pas rien. Je ne sais pas quoi faire, à part pleurer, car je la sais rancunière.

Amie inconsolable

Vous pourriez lui écrire vos états d’âme en espérant qu’elle vous réponde. Mais comme elle seule détient le secret de sa volte-face, qu’il y a risque qu’elle demeure muette, quelques séances de thérapie pourraient vous aider à faire le ménage dans cette triste affaire et vous permettre de passer à autre chose.