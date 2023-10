«Peut-être que je dois m’acheter des lunettes» - Ilya Samsonov

Le gardien des Maple Leafs Ilya Samsonov a décidé de prendre le blâme pour le revers de 3 à 1 des siens contre les Panthers de la Floride, jeudi soir.

L’athlète de 26 ans a repoussé 21 des 23 rondelles que ses rivaux ont envoyées en sa direction.

«Je ne voyais pas sur le premier but et sur le deuxième non plus, a-t-il dit lors de son point de presse d’après-match. Peut-être que je dois m’acheter des lunettes.»

En trois parties jusqu’à maintenant en 2023-2024, Samsonov a maintenu un dossier de 2-1-0, un taux d’efficacité de ,861 et une moyenne de buts alloués de 3,67.

«Le résultat n’est peut-être pas le même aujourd’hui [jeudi], mais j’ai l’impression que mon jeu est un peu mieux. Je bouge mieux. Ils [les Panthers] ont réussi quelques bons tirs», a tout de même analysé le Russe.

De son côté, l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, trouve qu’il y a un plus gros problème dans sa formation que la tenue de son gardien.

«Nous ne pourrons pas vraiment nous pencher sur nos gardiens tant et aussi longtemps que nous ne jouerons pas mieux défensivement, a-t-il déclaré. Il [Samsonov] a fait du bon boulot. Il a fait des arrêts très importants pour nous en désavantage numérique.»

«Il a accordé deux buts qui venaient de loin. Nous aurions aimé le voir trouver un moyen de réussir un de ses deux arrêts, a toutefois affirmé Keefe. Surtout quand le gardien à l’autre bout ne te donne pas grand-chose. Mais bon, j’ai trouvé que c’était un bon match et que Sammy a fait du progrès pour trouver son rythme.»

Reste maintenant à voir si Samsonov sera devant le filet pour le prochain match des Leafs, soit samedi soir contre le Lightning à Tampa Bay. L’autre gardien de la formation torontoise est Joseph Woll. À son seul départ de la saison jusqu’à maintenant, il a accordé trois buts sur 30 tirs dans un revers de 4 à 1 contre les Blackhawks de Chicago.