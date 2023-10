Pour fêter les 26 ans de ce classique: des images inédites du tournage de «Titanic» dévoilées

Une douzaine de photos inédites prises par un employé du plateau de tournage du film Titanic, paru en 1997, ont été dévoilées et seront vendues aux enchères au mois de novembre.

Les images, mises en ligne par People Magazine jeudi, et qui étaient jusqu’à tout récemment la propriété d’un collectionneur britannique, nous font voir sous un autre angle l’envers du décor de ce film culte, tourné au Mexique en 1996. On peut y apercevoir les jeunes Leonardo DiCaprio et Kate Winslet qui profitent d’un peu de repos entre les scènes, ou encore lorsqu’ils discutent avec le directeur James Cameron.

«Ce qui est génial de ces photos, c’est qu’elles ont clairement été prises par un employé du plateau avec sa propre caméra», se réjouit Andrew Aldridge, de Henry Aldridge&Son, entreprise responsable de la mise aux enchères des clichés. «Ce ne sont pas des photos professionnelles, mais des photos de plaisance», ajoute celui qui s’attend à voir partir le lot de douze photos pour environ 2500$.

Des photographies de l’échafaudage qui tenait le paquebot en place lors de la production font également partie de cette collection.

«La ressemblance entre le bateau monté sur les échafauds et celui de 1911 est frappante», constate M. Aldridge.

En fait, selon un article paru en 2016 sur le site de National Public Radio, la taille du navire construit pour le film de 1997 représentait environ 90% de la taille de l’original.

À voir aussi :