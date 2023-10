Quand la vengeance mène le jeu d’une séparation

Coïncidant avec la rentrée scolaire, alors que notre aînée passait au secondaire et notre plus jeune en quatrième année du primaire, mon mari a choisi de prendre un break pour aller explorer la vie avec une jeune femme dont il avait fait la connaissance au printemps dernier.

Ça branlait dans le manche entre nous deux depuis quelques mois, et tout comme il l’avait fait il y a dix ans alors que notre aînée entrait au primaire, il avait le goût d’aller vérifier s’il m’aimait encore assez pour continuer avec moi.

La première fois, j’avais été si débalancée par la rupture que j’avais laissé la porte ouverte pour son retour. On est revenu ensemble six mois après, on a fait un deuxième enfant pour se prouver qu’on était bien ensemble, et la vie a repris tout simplement.

Mais cette fois-ci je suis plus sûre de moi et je ne laisse aucune porte ouverte. Il veut partir, et bien qu’il parte. Mais pas question d’un éventuel retour, même si de mon côté, je ne pensais jamais que ça allait aussi mal entre nous qu’il le prétend.

C’est certain que 20 ans de vie commune ça use son couple. Tout comme la préménopause a rendu mon caractère plus fragile, et que ses 42 ans à lui l’incitent à vouloir se prouver qu’il a encore le pouvoir de plaire. Mais à mes yeux, une bonne thérapie avec un(e) sexologue aurait été suffisante pour repartir la machine. Sauf que monsieur refuse sous prétexte qu’il a promis à la demoiselle en question de donner une vraie chance à leur couple.

Il me l’a fait une fois, mais je ne le supporterai pas une deuxième fois. Je lui ai ordonné de prendre ses clics et ses claques et de ne plus remettre les pieds dans la maison. Il n’a pas revu les enfants depuis le 1er septembre, et je lui réserve un chien de ma chienne quand va venir le temps de rencontrer mon avocate. Ce qui devrait se faire d’ici une couple de semaines.

Mais entre nous deux, Louise, je pleure chaque jour en cachette toutes les larmes de mon corps. Je n’arrive pas à me reprendre tant je me sens humiliée au plus profond de moi-même. Comment un homme peut-il penser faire le même coup deux fois à la même femme, tout en osant me dire en plus qu’il m’aime encore ? Est-ce possible ?

Anonyme

Je ne dis pas que c’est souhaitable, mais oui c’est possible d’aimer encore quelqu’un, tout en voulant prendre un peu d’air. Le priver de ses enfants, en privant ces derniers de leur père, n’est cependant pas la voie à suivre. Tout comme l’idée de vous murer dans un esprit de vengeance ne l’est pas non plus.

Vous avouez aimer encore cet homme et vos enfants l’aiment aussi, alors retenez-vous de couper tous les ponts qui vous lient à lui. Faites-vous aider pour retrouver vos esprits et vous mettre dans un état de médiation propice à faciliter le passage. Moins vous allez faire de vagues, moins vos enfants en vivront les contrecoups.