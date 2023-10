RSEQ: Les Stingers confirment leur troisième position

Derrière les géants des Carabins de l’Université de Montréal et du Rouge et Or de l’Université Laval, les Stingers de Concordia font bien cette saison. Vendredi soir, ils se sont assurés de terminer dans le trio de tête en battant 40 à 23 les Redbirds de McGill au stade Percival-Molson.

Les Stingers (4-3) ont aussi confirmé qu’ils finiraient avec une fiche de ,500 ou mieux, comme en 2021. L’an dernier, ils avaient éprouvé plusieurs difficultés, concluant l’année avec un dossier de 2-6.

Le quart-arrière de Concordia Olivier Roy a connu un bon match, bien qu’il ait été victime d’une interception. Il a lancé cinq passes de touché, dont quatre à Ezechiel Tieide.

Les pénalités ont hanté les Redbirds (1-6) dans cette rencontre. Ils ont écopé de 22 punitions, pour des pertes de 224 verges, soit presque autant que le nombre de verges aériennes obtenues par le quart Eloa Latendresse-Regimbald (294).

Concordia terminera la saison régulière en affrontant les Carabins (7-0) au CEPSUM, le 28 octobre. Le même jour, McGill croisera le fer avec le Vert & Or (0-6), la seule équipe qu’il a vaincue cette saison, au stade de l’Université de Sherbrooke.