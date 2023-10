Sandbanks: ce chic hôtel du Prince Edward County vaut le détour

Chambres élégantes, resto italien farm to table et piscine au look rétro: The Royal Hotel fait partie de ces hébergements plein de personnalité qui ont poussé ces dernières années près de Sandbanks, en Ontario, dans le Prince Edward County.

Le magazine Condé Nast Traveler a placé The Royal sur sa «hot list » des meilleurs nouveaux hôtels des États-Unis et du Canada cette année et l’a carrément désigné comme LE lieu où s’installer dans le comté. On est donc allé sur place.

Tout d’abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Prince Edward County (PEC), imaginez une région agricole bordée par les eaux turquoise du lac Ontario avec des mini-airs de Cantons-de-l’Est, des plages de sable blond, une quarantaine de vignobles, des maisons victoriennes, des antiquaires, des marchés, de vieilles granges photogéniques et tout plein de restos farm to table. Le tout, à 4h de route de Montréal.

Ouvert à l’été 2022, The Royal Hotel est situé sur la rue principale de Picton, la plus grande ville de la région avec seulement 4500 habitants. Il s’est installé dans bâtiment victorien iconique datant de 1879. Autrefois, et pendant longtemps, cet édifice a été un hôtel de prestige, lui aussi appelé The Royal, mais il s’était transformé au fil des ans en véritables ruines.

Doublespace / Photo fournie par The Royal Hotel

Doublespace /Photo fournie par The Royal Hotel

Ne pouvant sauver que quelques briques, les nouveaux propriétaires l’ont entièrement refait, mais ils ont préservé son côté chic et classique, avec un souci du détail particulièrement raffiné. On y trouve maintenant 33 chambres et suites modernes, luxueuses, design et très «classe». Plusieurs sont dotées de foyer près du lit, et toutes offrent un confort 5 étoiles.

Doublespace / Photo fournie par The Royal Hotel

Doublespace / Photo fournie par The Royal Hotel

Sarah Bergeron-Ouellet

À l’extérieur, la piscine extérieure aux légers airs rétro du Royal Hotel donne envie que l'été revienne immédiatement, tout comme la terrasse de son restaurant située dans une cour intime à l’arrière de l’établissement.

Jeff McNeill / Photo fournie par The Royal Hotel

Jeff McNeill / Photo fournie par The Royal Hotel

Un resto à mettre sur votre itinéraire

Le restaurant est d’ailleurs un de nos coups de cœur. On peut y goûter les créations inspirées de l’Italie et du Prince Edward County du chef Albert Ponzo, autrefois au Sélect Bistro de Toronto. À sa table du comté, presque tous les légumes et autres ingrédients frais proviennent de la ferme bio des propriétaires de l’hôtel, la Edwin County Farms, située à proximité.

Sarah Bergeron-Ouellet et The Royal Hotel

À essayer sur le menu? Les arancini (dont on aurait pu se nourrir exclusivement), la salade de kale («massée» avec du sirop d’érable), les agnolotti del plin (des pâtes «miam»!) et n’importe quel accompagnement de légumes du jour. Mention spécialement également aux seadas, desserts de la Sardaigne à base de pâte frite, de fromage Pecorino et de miel (provenant dans ce cas-ci des ruches du chef lui-même).

Sarah Bergeron-Ouellet

Café pour emporter et spa

Parmi les autres choses à découvrir sur place, que l'on soit client ou non: le Counter Bar, bistro doublé d’un joli bar ainsi que d’un comptoir-café où il vaut la peine de s’arrêter pour un latté et/ou un sandwich sur focaccia à emporter.

Sarah Bergeron-Ouellet

Le Royal Hotel comporte aussi un spa à l'atmosphère feutrée, offrant des soins du visage et massages personnalisés.

Et si vous séjournez à cet hôtel et comptez sortir un peu de votre cocon, n’hésitez pas à demander des conseils au personnel au sujet des petites pépites à visiter dans le comté, surtout hors saison.

LE PRIX

À partir de 369$ par nuit pour la chambre la plus simple

À partir de 744 $ par nuit pour la suite la plus luxueuse

THE ROYAL HOTEL EN BREF

À Picton, dans le Prince Edward County, en Ontario

À 4h de Montréal

33 chambres

1 restaurant avec terrasse

1 bistro, avec bar et café

1 spa avec sauna

1 gym

1 piscine extérieure saisonnière

Chiens acceptés ($) dans certaines chambres

En savoir plus: theroyalhotel.ca

