Série de méfaits à Sherbrooke: une enquête policière ouverte

Une enquête policière a été ouverte à Sherbrooke pour faire la lumière sur une série de méfaits commis ces derniers jours.

Les actes de vandalisme ont vraisemblablement été perpétrés à l’aide d’une arme à air comprimé.

Des vitres d'édifices et d'abribus et des véhicules ont été abîmées par les tirs. Un jeu qualifié d'extrêmement dangereux par les policiers et par Adam Ouellet, le propriétaire d'un des véhicules endommagés.

Les méfaits ont été commis entre 19h30 et 19h45 en soirée mercredi. Quelqu'un a tiré plusieurs projectiles à plombs sur son Dodge Journey qui était garé sur la 11e Avenue Nord, près de l'intersection avec la rue Sainte-Famille.

La vitre côté conducteur a volé en éclats. Celle en arrière a été transpercée. Il a aussi relevé des marques d'impacts sur la lumière de sa lunette arrière, ainsi que sur le haillon.

D'autres événements semblables sont survenus dans la soirée de jeudi dans le secteur de l'est de Sherbrooke et du centre-ville.

Des vitres de plusieurs abribus ont été fracassées. Une fenêtre de l'édifice gouvernemental des 200 Belvédères nord a aussi été abîmée.

On soupçonne que le ou les suspects ont tiré à partir d'un véhicule. Ils auraient même pris pour cible un autobus de la STS immobilisé à un arrêt.

Les policiers croient que l'arme utilisée en serait une de poing, des pistolets en vente libre pour lesquels aucun permis ni enregistrement ne sont exigés.

Le service de police a ouvert une enquête et demande l'aide du public.S

Si heureusement personne n'a été blessé, les policiers souhaitent justement éviter qu'un incident malheureux ne se produise.