Tournage d’À propos d’Antoine 2: «Antoine nous fait encore de la belle magie à l’écran»

Vedette de la série qui porte son nom, Antoine Parent-Bédard a eu droit au traitement habituellement réservé aux grandes vedettes lors d’une émotive journée de tournage de la saison 2 d’À propos d’Antoine, vendredi, dans une maison de la rive-sud de Québec.

Arrivé le dernier sur le plateau, à l’heure du midi, l’adolescent polyhandicapé de 17 ans a été photographié et filmé dès sa descente de son véhicule adapté par les médias qui avaient été invités à assister à ce dernier jour de tournage à Québec.

Puis, pendant qu’une maquilleuse lui faisait quelques retouches avant la prise de la photo de famille officielle, sa belle-mère à l’écran et dans la vie, l’autrice et comédienne Cathleen Rouleau, lui chantait des chansons de Dora l’exploratrice afin de le distraire.

Visiblement, le jeune homme qui est atteint d’autisme, d’une déficience intellectuelle et d’épilepsie aime être le centre d’attention sur un plateau.

«Quand Bibi et Annick viennent le voir pour les cheveux et le maquillage, il est comme ça et il se laisse faire», raconte Cathleen Rouleau, en mimant Antoine qui se penche la tête par-derrière pour recevoir ses soins de beauté.

Photo Didier Debusschère/Le Journal de Québec

Le cœur gros

Ces marques d’attention avaient une saveur particulière puisque si jamais il n’y a pas de saison 3 d’À propos d’Antoine, c’était la dernière fois qu’Antoine et toute l’équipe de la série étaient réunis.

Claude Legault, qui joue le rôle de Sylvain Parent-Bédard, le papa d’Antoine, a avoué qu’il avait le cœur gros.

«On s’est attaché furieusement à Antoine», a confié celui qui a appris à connaître et apprécié ce garçon et tout ce qui vient avec lui.

«Avant, ses bruits me terrifiaient. Maintenant, c’est un peu comme une musique. Tiens, Antoine est là.»

Photo Didier Debusschère/Le Journal de Québec

Plus difficile, mais encore magique

Selon Cathleen Rouleau, le tournage de la deuxième saison a été un peu plus difficile pour Antoine parce que des changements ont été apportés à sa médication au cours de la dernière année.

«Il est un peu plus fatigué parce qu’on a moins de jours de tournage et les journées sont un peu plus longues, mais il prend encore beaucoup de plaisir à être là. Il nous fait encore de la belle magie à l’écran, des regards aux bons moments et il nous ferme les scènes de façon magistrale», dit-elle.

«Ou il les ouvre. Ou il les dévie. On s’adapte à ce qu’il fait», précise Claude Legault, en rappelant qu’il faut toujours être prêt à improviser.

«Il a explosé»

Nouveau venu dans l’équipe, Claude Desrosiers, qui a pris la relève de Podz à la réalisation, avoue avoir été touché par tout le contexte entourant la série.

Il garde en mémoire quelques scènes qui ont fait jaillir les émotions. «Il y a une scène où nous étions sur la plage au lever du soleil et c’est fou comment il a explosé. Il était heureux.»

Photo Didier Debusschère/Le Journal de Québec

Une dernière journée de tournage avec équipe réduite est prévue à Montréal, en début de semaine.

La date de diffusion de la saison 2 d’À propos d’Antoine n’est pas encore connue.

Est-ce qu’il y aura une troisième saison?

La deuxième saison d’À propos d’Antoine devait être la dernière, mais sa créatrice Cathleen Rouleau ne semble pas prête à renoncer à ce projet qui lui tient à cœur.

Questionnée à propos de la possibilité qu’une troisième saison de la série soit financée, l’autrice, comédienne et conjointe de Sylvain Parent-Bédard a difficilement caché son envie de poursuivre l’aventure.

«En commençant à tourner cette année, j’ai appelé Benoit Pelletier [script-éditeur] et je lui ai dit: je vais avoir de la difficulté à dire au revoir à mes personnages. Maintenant, est-ce qu’il y aura une saison 3? À suivre», a-t-elle répondu, en souriant.

Photo Didier Debusschère/Le Journal de Québec

À son avis, le quotidien avec un enfant lourdement handicapé comme Antoine Parent-Bédard le justifie.

«Il y aurait tellement de choses à dire. La vie avec Antoine, ce n’est pas banal. Chaque jour est un épisode et il y en aurait pour plusieurs saisons. Maintenant, est-ce qu’on veut écrire la saison de trop?»