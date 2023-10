Une association juive de Montréal et QS demandent un cessez-le-feu

Une association juive de Montréal et Québec solidaire ont uni leurs voix vendredi matin pour demander aux gouvernements de réclamer un cessez-le-feu à Gaza.

Les intervenants ont interpelé les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau, à l’occasion de cette conférence de presse, leur demandant d’exercer plus de pression sur Israël, deux semaines après le début de cette guerre sanglante.

«La punition collective qui est imposée au peuple gazaoui est absolument abominable et on ne peut pas l’accepter. Le Québec et le Canada doivent prendre des mesures très concrètes pour s’opposer à ça», a déclaré un intervenant de Voix juives indépendantes Montréal.

TVA Nouvelles

Québec solidaire réclame également la libération des quelque 200 otages israéliens à Gaza.

L’ONU a affirmé avoir des raisons de croire que la majorité d’entre eux seraient toujours vivants.

Selon la députée de QS, Ruba Ghazal, le seul camp à choisir est celui des humains.

«Les grandes victimes ce sont les civils et c’est de notre responsabilité de les défendre», a-t-elle exprimé.