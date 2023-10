Une vidéo d'un humoriste québécois visionné plus de 8 millions de fois en 24h

La belle histoire entre l’humoriste Tai TL et l’Europe s’est poursuivie jeudi, alors que ce dernier était en vedette sur la page d’Instagram Monde pour faire la promotion de la Coupe du monde de rugby, qui se tient présentement en France.

La vidéo d’une dizaine de secondes, dans laquelle on voit Tai TL dans son personnage de Jean-Robert – très populaire sur les réseaux sociaux – qui se promène partout dans le Stade de France, a été visionné plus de 8 millions de fois en moins de 24h, faisant au passage gagner 25 000 abonnés supplémentaires à l’humoriste de 21 ans sur son compte Instagram.

De belles rencontres à Cannes

Depuis quelques années, le Festival international du film de Cannes fait appel à des influenceurs et à des créateurs de contenu pour complémenter leur programmation. Tai TL, qui a rempli le Casino de Paris quatre fois plutôt qu’une en avril dernier, était des invités pour l’édition 2023 du Festival; c’est dans ce contexte qu’il a rencontré un des patrons de la section européenne de Meta, Guillaume Thevenin.

« Les gens que j’ai rencontrés [à Cannes] ont vraiment aimé ma vibe et c’était vraiment naturel », mentionne humblement le jeune humoriste qui a grandi à Montréal-Nord. « Ils ont demandé à mon agent si je voulais faire une vidéo [Instagram] pour la Coupe du monde [de rugby]; on a dit let’s go ! », raconte-t-il, en entrevue avec Le Journal.

Un Centre Bell en 2024 ?

Tandis qu’il a charmé une grande partie de la francophonie de l’autre côté de l’Atlantique, Tailaire Laguerre, de son vrai nom, se donne toujours comme objectif principal de s’établir dans le monde de l’humour au Québec. L’amour qu’il reçoit sur les réseaux sociaux – où il compte plusieurs millions d’abonnés – en plus de ses succès à l’Olympia en 2021, ainsi que sur la Place des Arts et au Monument-National de Montréal en 2023, l’ont convaincu qu’il était prêt à faire voyager ses blagues dans la province.

« On prépare une grosse tournée québécoise pour 2024; pourquoi ne pas faire le Centre Bell ? », lance le plus calmement du monde le principal intéressé.

« Tai reçoit beaucoup de support au quotidien de ses fans du Québec », note Jeff Santana, agent de l’humoriste et fondateur de Trends Talent, agence spécialisée dans les créateurs de contenu et le marketing, qui accompagnait son jeune protégé lors de l’entrevue. « Plus de 20 000 personnes sont venues voir mes spectacles à Montréal cet été et tout le monde rigolait », renchérit la jeune étoile montante