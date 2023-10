JOUIN, Paul



Entouré des siens à Varennes, le 16 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Paul Jouin, époux de Mme Fernande Urios.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Philippe (Jocelyne) et Frédéric, ses petits-enfants Liliane et Nathan, ses soeurs Bernadette (Pierre) et Henriette, son beau-frère Pierre Urios (Mireille) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 25 octobre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, le jeudi 26 octobre de 12 h à 13 h 30 au :277 RUE SAINTE-ANNEVARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 |Les funérailles auront lieu le jeudi 26 octobre à 14 h en la Basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne Varennes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.