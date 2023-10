LAPOINTE, Jean-Pierre



Montréal, le 9 octobre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé Jean-Pierre Lapointe, policier retraité de la Sûreté du Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Nicole Mc Hugh, ses enfants Stephan, Patrick et Isabelle Lapointe (Vincent), ses petits-enfants Félix, Clara et Robin, ses frères, ses soeurs et leurs conjoint(e)s, autres parents et des ami(e)s.Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-Marcel (1630 St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles H1B 4A4), vendredi le 27 octobre à 14h00 suivies d'un goûter. La famille recevra parents et ami(e)s, à l'église, à compter de 13h00. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière St-Enfant-Jésus.Vos témoignage de sympathie pourront se traduire par un don, en sa mémoire, à l'Association Iléostomie et de Colostomie de Montréal (AICM).