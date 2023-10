DION, Dustan Roderick



Dustan Roderick Dion est né à St-Eustache le 31 octobre 2007. Il était le fils bien-aimé de Karen LeBlanc et Roderick Dion, le frère cadet de Jakob (Charlie), Ashton et le frère aîné de Joshuah. Il était le petit-fils de Yetta (Bill), le neveu de Dan (Mari-Lou), Dave, Mike (Lisa), Mark (Megan) et le cousin de Kelly, Tyler et Danielle-Rose.Il a fréquenté l'école primaire Mountainview, puis l'Académie junior de Laval, l'Académie senior de Laval et, plus récemment, l'école secondaire Lake of Two Mountains. Il a joué au soccer pour l'équipe Phoenix de St-Joseph-du-Lac et au hockey pour les Panthers de Deux-Montagnes, les Vipers de LJA, le Bleu et Or de la LSA et plus récemment les Titans de LTM. Il a également joué au softball à Deux-Montagnes pour les Red Sox et à lacrosse pour les Warriors de Kanesatake et le Diablo de St-Eustache. Dustan est décédé tragiquement le 11 octobre 2023 lors d'un accident de voiture.Il y aura une exposition le samedi 28 octobre de 13h à 16h30 et de 18h30 à 21h, et le dimanche 29 octobre de 13h à 16h30, et de 18h30 à 21h aux :146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHELa cérémonie aura lieu à 20h le dimanche.