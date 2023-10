BÉRUBÉ, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques "Jeannot" Bérubé, survenu le 14 octobre 2023, à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de feu madame Lucille Angers et le père de feu Sonia Roy.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc et Richard (Lina), ses petits-enfants Mélanie, Alex, Philipe et Kim, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation se fera à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada :https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donnerLa famille tient à remercier l'équipe exceptionnelle des soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac.