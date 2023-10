Deuxième saison de «Lac-Noir» sur Club illico: un rôle passionnant pour Marie-Evelyne Lessard

La comédienne Marie-Evelyne Lessard ne cesse de se faire parler du film québécois Jusqu’au déclin, qui a été vu plus de 40 millions de fois sur Netflix et dans lequel son personnage fait preuve de beaucoup de détermination pour survivre.

Elle se fait aussi aborder souvent à propos de la série Hôtel, dans laquelle elle tenait le premier rôle et que TVA a annulée après une seule saison.

Cet automne, elle brille dans la deuxième saison du thriller Lac-Noir, qui atterrit sur Club illico le 26 octobre et dont elle apprécie particulièrement l'univers.

Capture d’écran / Agence QMI

Dans cette production de Pixcom réalisée par Frédérik D’Amours, Marie-Evelyne Lessard campe la Dre Emily Morot, l’une des seules humaines à connaître l’existence des loups-garous et à les aider à développer un sérum. Cette saison, la Dre Morot prend davantage de place dans les intrigues. Le nom Morot, il faut le souligner, est un clin d’œil de Frédérik D’Amours à son ami Adrien Morot, un spécialiste en maquillage d’effets spéciaux décoré aux Oscars et qui a créé les loups-garous de Lac-Noir.

Dans la première saison, la Dre Morot aidait Maryse (Louise Cardinal) et sa fille Jade (Laurie Babin) pour que cette dernière ne se transforme pas en loup-garou comme l’avait fait son frère Victor (Maxime Gibeault). Elle utilisait le sérum du défunt Mathieu (Victor Andres Trelles Turgeon) pour ce faire.

Elle fricotait aussi avec le maire Conrad Cochrane (Andreas Apergis). Dans le cas de cette collaboration, qui se poursuit plus intensivement dans la deuxième saison, on comprend que la Dre Morot ne peut rien refuser au dangereux premier magistrat de Lac-Noir, même si elle n’est pas forcément d’accord avec ses méthodes. Conrad n’hésite pas à la menacer au besoin, mais en même temps la Dre Morot est attirée, scientifiquement parlant, par l’univers des loups-garous et la recherche qu’elle mène pour eux.

Photo de Bernard Brault fournie par Club illico

«Elle est un peu coincée dans un conflit de valeurs. Elle ne peut pas dévoiler le secret des loups ou quitter le village, alors elle aide un peu tout le monde et n’a pas de parti pris. Conrad, qui est bien persuasif, à l’argent et manipulateur, l’a engagée pour effectuer des recherches de son côté. Il veut connaître les avancées du sérum de Mathieu pour voir s’il ne pourrait pas l’utiliser pour contrôler ses propres symptômes de loup», a raconté Marie-Evelyne Lessard.

Le hic, c’est que la formule du sérum a été perdue lors de la disparition de Mathieu. C’est Zach (Vincent Paradis-Montplaisir), devenu loup-garou, qui devient le cobaye du maire Cochrane et de la Dre Morot dans son bunker-laboratoire.

«On essaie de recréer le sérum. On continue nos tests et nos expérimentations, alors qu’une nouvelle pleine lune approche et que les loups-garous vont bientôt se transformer», a ajouté la comédienne, qui souligne le côté «rassembleur» et la grande passion du réalisateur Frédérik D’Amours, celui qui a concocté l’univers de la série.

On verra Marie-Evelyne Lessard dans le film Le dernier repas, de Maryse Legagneur, en 2024. En outre, elle développe une série jeunesse et fait beaucoup de doublage.