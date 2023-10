RAINVILLE, Germain



Le 17 octobre Germain Rainville a doucement largué les amarres.Il laisse dans le deuil sa compagne, ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances à la Basilique Sainte-Anne de Varennes (201 rue Sainte-Anne) le samedi 4 novembre à compter de 10 heures, suivi des funérailles à 11 heures.S. JACQUES ET FILS INC.VERCHÈRES 450-583-3511