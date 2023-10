MORIN, Jean



21 mars 1949 - 14 octobre 2023C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean Morin, survenu à l'hôpital Lakeshore le 14 octobre dernier.Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée Charlotte Breton, son fils Stéphane (Élodie Barnabé), son petit-fils Charles ainsi que son frère Daniel (Denise St-Pierre) et sa soeur Jocelyne.Outre sa famille, ayant été un gestionnaire dévoué chez Ford Canada pendant plus de 30 ans, il laisse aussi dans le deuil amis et collègues de longue date.Nous vous accueillerons le samedi 4 novembre 2023 entre 12h et 16h à laUne courte cérémonie religieuse aura lieu vers 13h qui sera suivie d'un léger goûté.Tous les messages de sympathie et d'hommage pourront être envoyés à l'adresse courriel suivante :stephane411@hotmail.comet seront lus lors de la cérémonie.