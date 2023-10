DESROCHERS HENRY, Rita



À Blainville, le 14 octobre 2023, à l'âge de 98 ans est décédée Mme Rita Desrochers, épouse de feu Roméo Henry.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Ginette), Gaëtan (Sylvie), Réjean (Dominique) et Roxanne, ses 5 petits-enfants, Sonia (Marc), Mélanie, Catherine (Stéphane), Francis (Isabelle) et Frédérique (André), ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants, ses soeurs, Liliane, Marielle et Hélène, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 octobre de 13h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi 28 octobre à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.