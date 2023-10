5 films pour l’amour des chevaux

Souvent qualifiés de bêtes majestueuses, les chevaux ont une aura particulière. Ils fascinent et émeuvent à la fois. C’est ce qui se produit lorsqu’ils foulent un plateau de tournage et qu’on leur confie des scènes importantes. Voici cinq films où ils brillent par leur présence.

Tempête

Photo fournie par Les films Opale

Un accident, aussi terrible soit-il, peut-il empêcher une fille de rêver ? En tout cas pas Zoé dont la passion inébranlable est d’être jockey. Et elle a trouvé la partenaire idéale en Tempête, une pouliche née chez ses parents et sur qui elle a tout de suite posé les yeux. Avec l’animal, elle va développer une amitié sincère et solide, voire inébranlable. Car malgré les bas auxquels les amies devront faire face, les hauts seront toujours plus forts. C’est le Québécois Christian Duguay qui a réalisé et coécrit ce drame porté par une distribution française.

► Relayé par Crave

Le grand pari

(V.A. Dream Horse)

Photo fournie par Film4

Le haut de l’affiche de cette comédie dramatique appartient à Toni Collette et Dream Alliance. La première est une barmaid qui choisit de faire confiance au deuxième, un cheval de course, et qui convainc toute une communauté d’investir en lui pour des compétitions élites. Le peu d’argent dont tous disposent sert à rêver fort. Les espoirs fondés en la puissante bête s’avèrent très payants. La relation entre la femme et l’animal donne des résultats surprenants. Le scénario du film s’appuie sur une histoire vraie.

►Disponible avec Club illico

Secretariat

Photo fournie par Walt Disney Pictures

Pour cette production de Disney, Diane Lane est plongée dans l’univers des courses de chevaux. Elle prête ses traits à une femme qui ne connaît rien à ce milieu dominé par les hommes, mais qui consent à faire les efforts nécessaires pour s’imposer afin d’aider son père gravement malade, incapable de s’occuper de ses écuries. Heureusement, elle jette son dévolu sur une star en devenir, une monture prénommée Secretariat. Elle ne se doute pas que l’animal va la propulser dans les hautes sphères de la compétition en enchaînant les victoires spectaculaires.

►Sur Disney+

Spirit, l’étalon des plaines

(V.A. Spirit : Stallion of the Cimarron)

Photo fournie par Dream Works Animation

La qualité de ce film d’animation lui a permis d’être projeté à Cannes en 2002 et d’être finaliste aux Oscars l’année suivante. Le célèbre rockeur canadien Bryan Adams a même enregistré des chansons en français et en anglais pour la trame sonore. L’aventure est celle d’un cheval sauvage bourré d’énergie et prêt à devenir le chef d’un troupeau, mais qui est fait prisonnier. Or, les hommes qui le privent de sa liberté ne savent pas qu’espérer dompter Spirit est utopique... L’étalon va se battre pour rester fidèle à lui-même.

►Proposé par Netflix

Fierro... l’été des secrets

Photo fournie par Productions La Fête

Ce n’est pas le titre des Contes pour tous le plus connu. Peut-être parce qu’il n’y a pas de vedette québécoise au sein de la distribution de cette production tournée en Argentine. Il n’en reste pas moins que l’œuvre a su se tailler une belle place dans la série de films, laissant aux images et aux personnages le temps de respirer. Le récit s’intéresse à un cheval fougueux nommé Fierro qui est l’objet de convoitise d’un adolescent, mais aussi de son ami. Une réalisation d’André Melançon, empreinte de sensibilité.

►Disponible sur Club illico