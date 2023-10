LABERGE, Rollande

(née Lacroix)



À Montréal, elle nous a dit adieu le vendredi 13 octobre 2023, à l'âge vénérable de 94 ans, accompagnée de sa nièce dévouée Lyne Lacroix.Pour plus de 65 ans, elle fut l'épouse de feu André Laberge (1929-2018), un mari exceptionnel.En plus de son beau-frère Claude Fournier, elle laisse dans le deuil ses anges gardiens de tous les jours; Alain et Sylvain Morin, Richard et Michel Théorêt, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 27 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 28 octobre 2023 dès 9h30 au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 28 octobre 2023 à 11h, en l'église Marie-Reine-de-la-Paix.