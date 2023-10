LANARI, Armand André



Des suites de problèmes de santé, Armand époux bien-aimé de Micheline Gratton depuis 66 ans, est décédé entouré de l'amour de sa famille à Granite Ridge, dans sa 87e année,Armand a déménagé de Rosemère à Ottawa en 1972, où il est devenu propriétaire de Dunkin Donuts et Baskin-Robbins et de The Original Waffle House pendant 27 ans! Il aimait la Floride et y passait 6 mois avec son épouse. Passionné des bateaux, il passait beaucoup de temps sur l'eau!Il était le père bien-aimé de Robert, Claude (Joanne), Linda Martinig (feu Lucio Martinig); le grand-père de Melissa Lanari (Jan Kozlowski), April Robin Martinig, Stephanie Lanari (Guy Nolet), Jessie Lanari, Borami Lanari, Darma Lanari. Prédécédé par ses parents Antonio Lanari (né en Italie) et Doris Marullo de Montréal. Il était le frère bien-aimé d'Alfred Lanari (René Gourre) et de feu Albert Lanari (Lina Martel). Il manquera beaucoup son beau-frère Jacques Gratton (Nicole) et ses belles-sœurs Marielle Simard (feu Michel Simard), feu Joanne Gratton (Claude Rouleau), feu Ginette Gratton (Nelo Spiratos) et Chantal Gratton (Gaston Bouthillette). Il laisse dans le deuil l'oncle de Micheline, Florian St-Onge (Nicole), ses neveux et nièces: Joanne Simard (Urs), feu Richard Simard, Alyn Simard, Erica Simard, Stéphane Spiratos (Valarie), Sébastien Spiratos (Karine), Patrick Gratton (Marise), Marie Chantal Gratton (Daniel) et les cousins de Micheline, Francine St-Onge et Daniel St-Onge.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la communauté Granite de Stittsville ou à l'oeuvre de votre choix.Célébration privée pour la familiale immédiate à une date à venir.Un merci spécial au personnel communautaire de Granite Ridge à Stittsville pour les soins exceptionnels prodigués à Armand!www.hpmcgarry.ca