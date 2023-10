HÉBERT, Denis



Au C.H.U.M. le 8 octobre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé Denis Hébert, originaire de Saint-Constant, époux de Cynthia Wahl.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Denis, feu Christian et Julie (Joseph Gosselin), ses 3 petits-enfants : Bryan, Lili-Jeanne et Suzylou, la mère de ses enfants Solange Beauvais, ses frères et soeurs : feu Donald, Lucie, Céline, Carmen, Jean-Luc et Sonia, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Des dons à sa mémoire à la Fondation du CHUM seraient appréciés.Il a été confié au salon funéraire :www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis le vendredi 27 octobre en l'église paroissiale de Saint-Constant (242 Saint-Pierre) à compter de midi. Les funérailles suivront à 15h30, suivies de la mise en terre au cimetière de St-Constant.