VALLIÈRES, Sylvie (Chassé)



C'est avec une immense tristesse mais le coeur rempli de merveilleux souvenirs que nous vous annonçons le décès de Sylvie Vallières survenu le vendredi, 6 octobre 2023 à l'âge de 69 ans. Elle était la fille de feu Simone Beauchemin et feu Jean-Guy Vallières.Elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Chassé, ses soeurs Danielle et Anne, ses neveux et nièces Amélie, Philippe, Julien et conjoints.es, les petits Gabriel et Frédérique, ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Sylvie était retraitée de la Banque TD où elle y a consacré plus de 40 ans de loyaux services.La famille remercie les dévoués anges des soins palliatifs du 4e étage du Pavillon Rosemont ainsi que l'infirmier David Buist de l'urgence de l'HMR pour leurs bons soins et leur empathie.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos, 6700 rue Beaubien est à Montréal,le samedi, le 28 octobre 2023 de 13h30 à 17h00. Il s'en suivra un hommage à sa mémoire et un léger goûter.Au lieu de fleurs, nous préférons que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) - www.fondationhopitalmaisonneuverosemont.com