HERTELEER, Maurice



Le 10 octobre 2023 à l'âge de 81 est décédé M. Maurice Herteleer, époux de Viviane Paradis Herteleer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Benoît), Suzie (Richard), ses petits-enfants Antoine, Justin, Marie Perle, Madox, sa soeur Mireille (Gilles), Robert (Carmel), feu Ronald (Lorraine) et André (Manon), neveux et nièces, cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :4525 CHEMIN DE LA CÔTE DES NEIGESMONTREAL, QC, H3V 1E7dimanche le 29 octobre 2023 de 10h à 13h, suivi d'un service commémoratif en chapelle à 13h.En guise de témoignages de sympathie, un don à la Société Parkinson Québec serait apprécié.