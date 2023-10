ST-LAURENT, Hugo



À la Maison Victor-Gadbois le 10 octobre 2023, à l'âge de 45 ans, est décédé Monsieur Hugo St-Laurent. Il était le fils bien-aimé de Michel St-Laurent et de Lise VincentOutre ses parents, il laisse dans le deuil ses précieuses filles Ariane et Corine, la mère de celles-ci et sa complice durant plusieurs années Véronic Standish, son amoureuse Mélissa Brousseau qui l'a accompagné jusqu'à la fin ainsi que ses trois garçons Étienne, Benjamin et Gabriel, sa soeur Audrey, ses tantes, oncles, cousins et cousines, ainsi qu'une multitude d'amis(es).La famille recevra les condoléances à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6www.rfmaska.coople vendredi 27 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 28 octobre 2023 à l'église Saint-Liboire, 111 rue Saint-Patrice, de 13h à 15h suivi d'une cérémonie hommage à 15h.La famille aimerait remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins prodigués à Hugo durant son séjour avec eux.En guise de sympathie des dons à la Maison Victor-Gadbois, 1000 rue Chabot, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Qc, J3G 0R8 seraient appréciés.