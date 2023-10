OUIMET, Robert



À Laval, le 4 octobre 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Robert Ouimet, époux de Mme Micheline Champagne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Dominic (Fannie), ses petits-fils : Jonathan et Louis-Philippe, ses frères : Jean-Paul (Ginette), Gérard (Denise) et Philippe (Louise), sa soeur Françoise, son beau-frère Daniel, sa belle-soeur Joanne, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 octobre, de 9h30 à 12h30 au :3495 BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE - LAVALTél. 450.473.5934Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour les soins palliatifs ou encore à la Société de recherche sur le cancer.