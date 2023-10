DESMARAIS, Jacqueline



(née Martin)C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacqueline Desmarais (née Martin) survenu le 2 octobre 2023.Elle laisse dans le deuil son époux Réjean, ses enfants : André (Renée), Sylvie (Michel) et Linda (Richard), ses petits-enfants, frères, soeurs et leurs conjoints, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 27 octobre 2023 de 18h à 21h au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLEUn service religieux aura lieu au même endroit le samedi 28 octobre 2023 à 13h.