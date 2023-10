MEUNIER, Roméo



À Ste-Clotilde-de-Châteauguay le 6 octobre 2023 à l'aube de ses 97 ans, est décédé M. Roméo Meunier, époux de feu Laurette Raymond. Il est allé rejoindre ses enfants Normand, Yolande et Marie-Paule.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Jacqueline), Claudette (Jean-Maurice), Michel (Lise) et Nicole (Roland), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 octobre 2023 à 14h en l'église Ste-Clotilde-de-Châteauguay. La famille sera présente à l'église à compter de 13h pour recevoir les condoléances. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Direction funéraire :GIBEAU-GENDRONST-CHRYSOSTOME, 450-826-3131