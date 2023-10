POUPART, Normand



Né à Montréal le 12 janvier 1955, Normand s'est éteint paisiblement le 12 octobre 2023 chez-lui, à Knowlton. Notre bien-aimé guerrier repose maintenant en paix. Il a été une source d'inspiration pour nous : nous nous souviendrons de lui pour sa force extraordinaire, son courage, sa gentillesse et son humour, tout au long de sa vie et de son héroïque combat.Il laisse dans le deuil sa femme Micheline Émond, ses filles Gabrielle (Patrik Tamas) et Véronique (Michaël Gauthier), les enfants de Micheline, François Routhier (Karine Chamberland) et Mélanie Routhier (François Giguère), ses petits-enfants Zack, Loïk, Liliane et les petits-enfants de Micheline, Vincent, Olivier, Amélia et Raphaël. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Diane (Pierre Barrette), ses frères Gilbert et Germain (Mireille Vernier), ses belles-soeurs Louise, Claire et Marie (Peter Gnass), ses nièces et neveux, ses voisins, ses amis, ses collègues de travail de Confort Design et de Timberblock.Sa famille tient à remercier chaleureusement la Dre Geneviève Mikaël pour son dévouement exceptionnel, toute l'équipe du soutien à domicile du CSLC de Cowansville, son ange Émilie, toute l'équipe de la pharmacie Jean-Marc Bélanger de Knowlton et M. Sylvain Nadeau PDG de Confort Design, pour leur soutien inconditionnel.Nous vous invitons à venir célébrer la vie de Normand le dimanche 29 octobre à 16h30 à l'église Saint-Pierre-Claver, située au 2000, boul. Saint-Joseph Est, à Montréal. Sa famille sera présente à compter de 15h30, pour vous recevoir.Un don en sa mémoire peut être fait à la Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-Braille ou à la Société canadienne du cancer.