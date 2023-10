CAVALLARO, François



À Montréal, le 12 septembre 2023, à l'âge de 72 ans est décédé François Cavallaro, époux de feu Lise Paquette.Il laisse dans le deuil ses fils Jason (Marie-Andrée Guimond) et Dave; les enfants de Lise Paquette: Janie Houle (Martin Lalonger), Simon Houle (Julie Létourneau) et Josianne Houle (Dimitris Paralis) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire St-François d'Assise/Athos, 6700 Beaubien Est, Montréal,le jeudi 2 novembre 2023 à compter de 16h00, suivi des hommages à 19h00, à la chapelle du complexe.Des à la Société de la sclérose en plaques, seraient appréciés.