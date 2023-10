Ajustement de carabine: Vous devez être pile-poil au centre

Avant même de penser à cibler un gros gibier avec une carabine, il faut s’assurer, hors de tout doute, de son degré de précision.

On doit se rendre au champ de tir afin d’effectuer des essais à certaines distances.

À la base

Quand un armurier ou un technicien en magasin installe une lunette de visée sur une carabine, il se sert d’outils spécialisés, voire d’un laser, pour faire un ajustement initial de base, qu’on appelle un bore sight. Bien que dans certains cas l’arme soit presque parfaitement alignée, j’ai souvent vu des situations où le boulet était à 10 ou 12 po du bull’s eye. En réalité, avec ce genre de préajustement, on obtient un degré de justesse de plus ou moins 6 po. On ne peut pas prendre le risque de partir à la chasse avec un télescope proposant si peu de certitude.

La bonne vieille règle

Lorsqu’on s’aligne, on peut faire le zérotage à 100 ou à 200 verges, en fonction de la distance moyenne des tirs que l’on souhaite effectuer.

En plaçant une cible à 25 verges, selon la courbe balistique, on obtiendra les mêmes résultats qu’à 100 verges. Si on positionne la cible à 50 verges, ce sera parfait pour évaluer un tir à 200 verges.

Là où ça se gâte

Le chasseur tente sa chance à 25 verges. Comme il n’est pas trop, trop habitué avec son calibre qu’il ne manipule que quelques jours par année, il s’installe et vise. Il place deux balles, assez rapprochées, à 3,5 po du centre. Tout heureux, il se dit qu’il ne touchera pas à son télescope, puisqu’une telle précision lui convient parfaitement et que la bête ciblée va automatiquement être atteinte mortellement. Il part confiant.

Un peu de mathématiques

Le problème du nemrod, c’est qu’il ne réalise pas que sur le terrain, il doit amplifier son erreur par un segment de quatre, pour une distance de 100 verges. Ainsi, son 3,5 po d’écart à 25 verges devient un tir complètement manqué à 100 verges, avec 14 po d’éloignement de la zone centrale, et ce chiffre monte à 28 po à 200 verges. La même équation s’applique pour les tirs à 50 verges, équivalents à 200.

Si vous pensiez que votre 3,5 po d’écart n’était pas si grave, sachez que si un gibier passe à 100 verges, vous ne l’atteindrez pas mortellement, sauf peut-être pour un orignal, si vous êtes chanceux, car sa zone vitale atteint une grandeur de 18 à 21,5 po. Pour le chevreuil, oubliez ça, vous allez malheureusement le blesser, car sa zone vitale composée du cœur et des poumons est d’un diamètre approximatif de 8,5 à 9 po pour un petit cerf, de 10 à 11 po pour un spécimen de taille moyenne et de 11 à 12 po pour une bête de belle stature.

Allez, hop, retournez au champ de tir pour peaufiner vos tirs, jusqu’à ce que vous groupiez vos balles dans le bull’s eye. Puis, profitez-en pour faire des tirs à distance réelle de 100 et de 200 verges pour vous habituer.

Vous connaissez l’expression « j’aurais donc dû... », eh bien, oubliez ça, vous ne pouvez pas prendre le risque de passer à côté ou de blesser. Soyez un chasseur sportif consciencieux et agissez en conséquence.

