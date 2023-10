LAFORTUNE, Gérard



Au CHSLD de l'Assomption, le 14 octobre 2023, est décédé M. Gérard Lafortune, époux de feu Marguerite Berthiaume.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Reine) et Rosaire (Johanne), ses petits-enfants David et Mathieu, ses arrière-petits-enfants Victoria, William et Jayden, sa soeur Lucille, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le jeudi 26 octobre de 19h à 22h et le vendredi 27 octobre de 9h à 10h30, auL'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infosuivi de la cérémonie en l'église de St-Gérard à 11h.La famille tient à remercier les employés du CHSLD de l'Assomption pour les bons soins prodigués