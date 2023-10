GRONDINES, Bernard



À Laval, le 14 octobre 2023, est décédé paisiblement Monsieur Bernard Grondines, époux de feu Bibiane Leboeuf.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Diane), Maryline (Daniel), Georges (Carole), Nathalie (Serge), ses petits-enfants Valérie, Michel, Dominique, Guillaume, Gabrielle, Frédéric, Roxanne, Marilou et son arrière-petit-fils Elion, ses soeurs et ses frères ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au Mausolée Saint-Martin du complexe Les Espaces MEMORIA, 2159 boul. St-Martin Est Laval,le samedi 28 octobre de 10h à 15h, suivi d'une cérémonie religieuse au salon même à 15h.La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Idola Saint-Jean pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à Parkinson Québec.