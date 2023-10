Brochure inexacte du Groupe Huot: floués, des locataires de l’Ariela exigent un dédommagement

Des locataires de l’Ariela, un complexe de condos locatifs qui appartenait au Groupe Huot, se sentent floués: ils ont porté plainte au Tribunal administratif du logement (TAL) puisqu’ils affirment ne pas avoir accès aux services qui leur avaient été promis lors de la signature du bail.

Une dizaine d’occupants, dont fait partie Richard Desmeules, ont déposé une plainte formelle au TAL. Ils comptent démontrer que la brochure qui leur a été présentée lors de la location les a induits en erreur en promettant des services dès la deuxième phase.

«Ce qu’on veut, c’est un dédommagement pour les mois de loyer où on a “surpayé” à partir de la signature du contrat de location, parce qu’on n’aurait absolument pas signé en sachant qu’on nous avait menti», fait valoir celui qui habite un grand 4 1⁄2 avec une vue imprenable sur les fondations de la phase 2 de l’Ariela, pour la somme de 3000$ par mois.

«À venir phase 2 »

Au moment où ils ont ratifié le bail de location pour leurs condos de luxe, M. Desmeules, Bertrand Picard et une vingtaine d’autres personnes savaient qu’ils devraient faire preuve de patience.

Les services multiples qui étaient annoncés dans le dépliant sur lequel Le Journal a mis la main, comme des piscines intérieures et extérieures, un gymnase, une salle de yoga et un salon de golf virtuel intérieur, ne devaient pas voir le jour avant au moins un an.

Le document de présentation disponible au bureau de location depuis le printemps 2022 indique que ces inclusions seraient disponibles à la livraison de la phase 2 du complexe, sans toutefois donner de date butoir.

Messieurs Desmeules et Picard n’avaient pas de réticence à emménager il y a un an, puisqu’ils «voyaient que le chantier avançait vite et on [leur] avait dit que les services seraient dans la phase 2 ».

Puis est arrivé l’arrêt du chantier de Millenum Construction, en février 2023, suivi de la débâcle financière du Groupe Huot, quelques mois plus tard.

Contradiction

Des informations ont alors commencé à circuler à l’effet que les concepteurs du projet n’avaient pas prévu livrer d’inclusions dans la deuxième phase.

Dans un échange de courriel entre un locataire insatisfait et l’ancien gestionnaire du complexe locatif obtenu par Le Journal, ce dernier confirme bel et bien que «les inclusions ne font pas parties [sic] de la phase 1 ni 2».

«Tout d’abord, comme pour tous, le prix du loyer n’inclut pas les inclusions présentement. Ceux-ci seront dans la phase 3 en grande majorité», peut-on lire dans un autre message de celui qui s’occupait de plusieurs complexes.

Il n’a toutefois pas été possible d’avoir la version des faits du gestionnaire, comme il n’est plus à l’emploi du Groupe Huot depuis plusieurs mois. Une source proche du dossier a confirmé qu’il ne souhaitait pas émettre de commentaires.

Les services «à venir phase 2» selon la brochure :

- Piscines extérieures et intérieures chauffées

- Salle d’entrainement

- BBQ urbain

- Salon de golf intérieur virtuel

- Salon de billard

- Salon de cartes et lecture

- Espace de toilettage pour animaux

- Café et dépanneur bio

- Bar laitier

- Salon de coiffure

Ce qu’ils ont dit :

« On attend de voir ce qu’ils vont nous proposer comme hausse en janvier, mais on a commencé à évaluer nos options pour partir. Ce n’est pas hors de quesiton qu’on reste, mais il va falloir être vraiment convaincus »

- Richard Desmeules

« On a fait le tour de tous les projets et ils auraient de la place en janvier, sauf que notre bail se termine en juin. On espère trouver mieux ailleurs à ce moment-là »

- Bertrand Picard

« Tout ce qu’ils ont livré, c’est un stationnement intérieur et il n’y a qu’une seule borne de recharge électrique qu’on doit partager. [...] On paie pour des services qu’on ne recevra peut-être jamais. On vit dans un no man’s land »

- Michel Poirier, un résident de l’Ariela