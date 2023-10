LEFEBVRE, Roger



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Roger Lefebvre, survenu le 14 octobre 2023, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu Mme Françoise Gauthier.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Stéphane et François (Fernanda), ses petits-enfants Guillaume (Marie-Philippe) et Dominique, ses arrière-petits-enfants Logan, Raphael, Jade et Arnaud, son frère Jean-Guy (Lise), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 octobre 2023, de 11 h à 14 h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer www.alzheimer.caLa famille tient à remercier l'équipe des soins du Centre La Verrière à St-Hubert.