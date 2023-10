Comment remédier à la dépression saisonnière?

Ressentir une certaine anxiété à l’approche de la saison froide est un phénomène fréquent et documenté par plusieurs experts.

Quelles en sont les causes? Comment mieux s’y préparer? Est-il possible de mieux gérer son stress?

Selon Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, il est tout à fait «normal» de ressentir ce stress «parce que notre charge de travail est plus grande, donc on a une anxiété d’anticipation», en plus d’avoir eu un été «pas très fabuleux».

Ce phénomène est attribuable à la fatigue et au manque de lumière notamment.

«les gens qui ont eu peu de temps de vacances ou dont les vacances ont été gâchées par la température, eux n’ont pas pu recharger leurs batteries pour l’automne, donc il y a aussi une fatigue qui est physiologique. La perte de lumière aussi a un impact», affirme l’expert.

«Il faut que les gens soient prudents avec la façon dont ils se parlent à eux-mêmes» pour éviter la dépression.

Certaines pensées négatives récurrentes peuvent contribuer à aggraver le blues de l’automne.

«La seule chose sur laquelle j’ai du contrôle comme individu, c’est ce qu’on appelle le recadrage cognitif. Automatiquement, j’aurai un contrôle sur les émotions que je vais ressentir. Ce n’est pas quelque chose de magique. Ça fonctionne pour tout le monde. C’est quelque chose que, malheureusement, on n’a pas appris en bas âge», dit M. Guimond.

