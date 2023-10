Connor Bedard marque à son premier match à Chicago

Connor Bedard n’aurait pas pu rêver mieux pour son premier match au United Center, mais les Blackhawks de Chicago se sont tout de même inclinés 5 à 3 contre les Golden Knights de Vegas, samedi soir.

Le prodige canadien a fait sauter les partisans de leurs sièges en envoyant un tir dans la partie supérieure droite d’Aden Hill tandis que le match n’était vieux que de 1 min 30 s. Toutefois, ce fut assez pour motiver les Golden Knights, eux qui ont par la suite inscrit cinq des sept autres buts de la rencontre.

Corey Perry a également fait mouche pour les Blackhawks. Dans la victoire, le Québécois Nicolas Roy a été élu la deuxième étoile de la partie grâce à son filet dès la 13e seconde lors de la dernière période de la joute.

Un premier but pour Adam Fantilli

Le troisième choix au total du plus récent repêchage Adam Fantilli a fait bouger les cordages pour la première fois de sa carrière dans la Ligue nationale (LNH) lors du duel opposant les Blue Jackets de Columbus au Wild du Minnesota.

Fantilli a donné une avance de 4 à 3 aux siens en avantage numérique d’un tir des poignets depuis l’enclave. D’ailleurs, ce sont les Blue Jackets qui ont fini par remporter ce match par la marque de 5 à 4.

Matthew Knies en feu avec les Maple Leafs

La recrue des Maple Leafs de Toronto Matthew Knies a connu une soirée dantesque, finissant son match contre le Lightning de Tampa Bay avec deux buts et une aide.

Même si Toronto a inscrit le premier filet du duel, le Lightning a inscrit trois filets sans riposte en première période, ce qui a convaincu Sheldon Keefe de retirer Ilya Samsonov des buts pour Joseph Woll. Le cerbère de 25 ans a arrêté les 29 rondelles qui l’ont atteint.

C’est John Tavares qui a conclu la remontée des siens faisant scintiller la lumière rouge en prolongation. Max Domi, qui a connu un départ difficile avec sa nouvelle formation, s’est retroussé les manches en se faisant complice des deux buts de Knies en troisième période.

Une défaite crève-cœur pour les Flyers

Malgré deux remontées de deux buts, les Flyers de Philadelphie ont fini par s’incliner 5 à 4 en prolongation contre les Stars de Dallas. Ces derniers ont joué avec le feu, allouant trois buts en infériorité numérique, dont deux fois en l’espace de 47 secondes en troisième période.

Le jeune Wyatt Johnson a amassé un but et deux aides, tandis que Joe Pavelski a inscrit le but gagnant en prolongation. Chez les Flyers, Travis Konecny a continué sur sa formidable lancée, faisant mouche à deux reprises. Il a déjà marqué à cinq reprises depuis le début de la campagne.

Le gardien des Flyers Samuel Ersson a connu une partie compliquée, allouant cinq filets sur 25 tirs.