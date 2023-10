FONTAINE, Jean-Guy



Au Pavillon Rosemont de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 14 octobre 2023, est décédé monsieur Jean-Guy Fontaine. Il était le complice de vie et l'époux de madame Thérèse Laporte-Fontaine et le fils de feu monsieur Léo Fontaine et de feu madame Marie-Ange Fontaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (feu Francine Richard), Denis (Michelle Boisvert-Fontaine), Claude (Sylvie Bourgeois), Sylvain (Chantal Bourgoing) et Yvon (Line Labelle), ses petits-enfants, ses douze arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres membres de la grande famille et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 28 octobre 2023 de 11h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du Pavillon Rosemont de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les bons soins prodigués et pour leur accompagnement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer, à la fondation de la Société des soins palliatifs du Grand Montréal ou à toute autre cause qui vous tient à coeur.