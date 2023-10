Dans «Classé secret» et dans «Lac-Noir»: le plaisir de jouer en français pour Andreas Apergis

À l’instar de sa camarade de jeu Mélissa Désormeaux-Poulin, Andreas Apergis est de retour dans la deuxième saison des séries Classé secret, sur ADDIK, et Lac-Noir, sur Club illico.

Les téléspectateurs le reconnaissent grâce à ses yeux d’un bleu clair et perçant qui ne passent pas inaperçus.

Celui qui joue dans les deux langues et campe souvent des rôles de méchant – on fait rarement appel à lui pour interpréter les pères de famille! – travaille davantage en français depuis quelques années.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

«Au début de ma carrière, j’étais moins à l’aise de jouer en français, mais j’adore travailler en français et avec les équipes d’ici. Il y a un talent extraordinaire chez nous, surtout qu’on n’a pas les millions des Américains», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI. La pandémie et maintenant la grève des acteurs américains le rendent plus disponible pour des projets «locaux».

Tant dans Classé secret que dans Lac-Noir, le comédien de 53 ans interprète des «loups solitaires», selon ses propres mots. Celui de Classé secret est plus réservé, alors que celui de Lac-Noir est extraverti.

Classé secret: retrouvailles pour McKenna et Miller

Dans la suite de Classé secret, qui est l'un des plus grands succès d’écoute d’ADDIK, Andreas Apergis reprend son rôle d’Adrian McKenna, qui n’est plus le patron des Services de sécurité du Canada (SSC). C’est Rachel Miller (Mélissa Désormeaux-Poulin) qui l’a remplacé dans ce poste névralgique où des nerfs d’acier sont requis.

«McKenna voulait quitter son poste au SSC, qui est très usant. C’est difficile de trouver une paix là-dedans et c’est comme jouer tout le temps aux échecs. Il faut toujours que tu sois sur tes gardes.»

McKenna est maintenant consultant en sécurité pour une minière dont deux des ingénieurs, interprétés par Maxime de Cotret et Ted Pluviose, ont été enlevés au Maghreb.

«Il va participer aux négociations pour les faire libérer et on va le voir enlever parfois sa carapace», a dit Andreas Apergis.

Miller et McKenna ont aussi des comptes à régler à propos d’Émile Darcy (Patrick Labbé), qui était une taupe à la solde des Américains et, surtout, le conjoint de Miller. Cette dernière ne sait pas qui a abattu Darcy et sur ordre de qui.

La série produite par Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, est très d’actualité avec les enjeux d’ingérence présumée de la Chine et de l'Inde au Canada.

Lac-Noir: un maire dangereux et ambitieux

Dans Lac-Noir, Andreas Apergis retrouve son personnage du maire Conrad Cochrane, un homme dangereux, impulsif et, bien qu’il soit un loup-garou membre de la meute du village de Lac-Noir, il est davantage un électron libre.

«Ses ambitions sont très grandes et pas régionales; il a amassé de l’argent, il a du pouvoir et il voit grand», a dit le comédien montréalais, ne cachant pas le plaisir de jouer un personnage qui «embrasse son côté sombre».

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Dans le premier épisode de la deuxième saison de la série produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, le maire Cochrane revient de voyage. On le voit descendre d’un jet privé avec la tête d’un homme. De plus, il détient Zach (Vincent Paradis-Montplaisir) dans une cage. C’est lui qui l’a mordu et en a fait un loup-garou. Zach est l’objet de tests de la part de la Dre Émily Morot (Marie-Evelyne Lessard).

Andreas Apergis, qui devra tourner à Toronto dans la série Reacher d’Amazon Prime dès que la grève des acteurs sera réglée à Hollywood, travaillera aussi sur un important jeu vidéo dont il ne peut pas parler.