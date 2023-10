Des trophées et de beaux spécimens

La chasse fait partie de l’ADN de centaines de milliers de nemrods québécois. Il s’agit d’une réelle passion transmise de génération en génération.

Il y a maintenant 15 ans et quelques mois que j’ai l’immense honneur de pouvoir partager avec vous, chers lecteurs du Journal, mes diverses aventures sur le terrain, mes trucs et astuces, ainsi que ceux de nombreux autres adeptes. Pour souligner l’évènement, tout comme je l’ai fait à la mi-juin pour la pêche, je vous présente aujourd’hui de belles bêtes prélevées au fil des années et présentées lors de mes chroniques hebdomadaires. À vous tous, merci de vibrer au rythme de nos passions communes.

2008 : Le roi de la forêt, c’est lui. Cet énorme cervidé, déjoué par Marc Carrière, l’actuel préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, arborait une gigantesque coiffe à faire rêver tous les amateurs.

Photo fournie par Patrick Campeau

2009 : André Beaudry, de Trophée Québec, mesurait un panache qu’il avait lui-même récolté à Saint-Valérien-de-Milton. Sa note finale avait été de 162 4/8 points nets Boone and Crockett.

Photo fournie par Patrick Campeau

2010 : Linda Larivière, Renée Carrier, Marilyn Doyon et Isabelle Tanguay s’étaient rendues à Matane avec leur arme à poudre noire. Après quelques heures de chasse, ce mastodonte est apparu dans la ligne de mire.

Photo fournie par Patrick Campeau

2011 : La chasse tardive à la bernache est plus difficile qu’en début de saison. Les chasseurs ont intérêt à ajuster leurs techniques et approches, comme l’expliquaient Félix et François Larivière.

Photo fournie par Patrick Campeau

2012 : Daniel Horth, de Varennes, s’était rendu dans sa Gaspésie natale, où il a littéralement intercepté le trophée d’une vie : un ours noir qui faisait osciller la balance à 412 livres.

Photo fournie par Patrick Campeau

2013 : Le dernier jour de la saison à l’arbalète, à une heure de la fermeture, ce monstre au panache démesuré, marquant 181 points Boone and Crockett, s’est approché à 28 verges de Gabriel Champagne.

Photo fournie par Patrick Campeau

2014 : Grâce aux conseils avisés d’un spécialiste comme Mario Lacasse, de la région d’Ange-Gardien, l’humoriste Yvon Crevé avait pu, lui aussi, récolter un beau dindon sauvage.

Photo fournie par Patrick Campeau

2015 : En optant pour la technique du trafic, l’expert de la chasse à la sauvagine Dominic Hébert et ses compagnons Marcel, Alain, Claude et Guillaume avaient obtenu d’excellents résultats.

Photo fournie par Patrick Campeau

2016 : Vous vous souviendrez certainement de l’histoire du « monstre de Matane » surnommé Bob les Pines. Imaginez, il avait 25 pointes de 1 po et plus du côté gauche et 21 pointes du côté droit.

Photo fournie par Patrick Campeau

2017 : Sans la précieuse aide du conducteur de chien de sang Pierre Marleau et de sa chienne Ita, je n’aurais jamais pu localiser la dépouille de ce chevreuil magnifiquement couronné de la réserve faunique de Papineau-Labelle.

Photo fournie par Patrick Campeau

2018 : Valérie Dessureault, de Granby, et ses chiens courants dressés et entraînés, expliquait comment ils pourchassent les ratons laveurs de nuit sur des terres agricoles à Sainte-Cécile-de-Milton.

Photo fournie par Patrick Campeau

2019 : L’expertise développée par le guide Mario Côte lui a permis de déjouer de nombreux coyotes comme celui-ci, au fil des ans, dans le secteur délimité par les municipalités de Saint-Placide, Saint-Lin et Lachute.

Photo fournie par Patrick Campeau

2020 : Martin Blais, de Saint-Esprit, avec ses labradors roux de son propre chenil portant le nom de Red Tail Labrador, expliquait comment chasser les canards à proximité des marais.

Photo fournie par Patrick Campeau

2021 : Stéphane Pelchat, de Browning Canada, faisait l’éloge de la chasse à la bécasse et à la perdrix avec sa fidèle chienne épagneule bretonne, Zuma, dressée à l’arrêt.

Photo fournie par Patrick Campeau

2022 : Pour les Morin, André et Wilfrid, la chasse est un rendez-vous annuel père-fils à ne pas manquer. Ils exhibent fièrement des chevreuils d’Anticosti avec des panaches encore recouverts de velours.

Photo fournie par Patrick Campeau

2023 : Les « Outlander boys », comme Normand Barabé et Pascal Marin se surnomment depuis qu’ils ont pu extirper leur trophée respectif hors de l’arrière-pays grâce à leur puissante et agile monture motorisée.

Photo fournie par Patrick Campeau

