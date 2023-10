BERTHIAUME, Raymond



30 août 1951 - 13 octobre 2023À Montréal, le vendredi 13 octobre 2023, est décédé à l'âge de 72 ans, Raymond Berthiaume, conjoint de Marie Levac.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Eve, Josée et Maxime, ses petits-enfants Sam, Clara, Sofia, Charlie, Lenny, Evan, Morgane et Emma, ses beaux-enfants Vanessa et Gabriel, leurs enfants Coralie, Alice, Édouard, Élodie et Ariel, ses frères et soeurs, Nicole, Richard, René, Cécile, Mireille et Marie, sa mère Lucile Gendron ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 28 octobre 2023 de 13h à 16h.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à la Société canadienne du cancer.