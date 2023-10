Ekman-Larsson ne s’attendait pas à être racheté

Le passage d’Oliver Ekman-Larsson avec les Canucks de Vancouver n’a pas été des plus glorieux.

D’ailleurs, son séjour en Colombie-Britannique s’est terminé bien plus tôt que prévu. Seulement deux saisons après avoir été acquis par les Vancouvérois dans un échange avec les Coyotes de l’Arizona, Ekman-Larsson a vu son contrat être racheté par le club le 16 juin dernier.

De son propre aveu, il ne s’y attendait pas.

«J’étais surpris. On a eu des rencontres de fin de saison et je ne l’ai absolument pas vu venir», a déclaré le défenseur de 32 ans au journaliste Thomas Drance du site The Athletic.

Il faut dire que les performances du Suédois n’ont clairement pas été à la hauteur de son contrat évalué à 8,25 millions de dollars par saison – les Coyotes retenaient 12% dudit salaire – et avec encore quatre ans avant que l’entente vienne à échéance, les «Nucks» ont préféré arrêter l’expérience.

Malgré tout, Ekman-Larsson comprend que cela fait partie des réalités dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et n’en veut pas aux Canucks.

«Il y a eu des hauts et des bas et nous n’avons pas atteint les séries éliminatoires, nous avons eu du mal en tant qu’équipe, il y a eu beaucoup de changements, a expliqué Ekman-Larsson. Cela n’a pas été facile, mais je n’ai rien de négatif à dire sur la ville de Vancouver ou sur l’organisation. Cela fait simplement partie des affaires. Vous êtes déçu quand des choses comme ça arrivent et vous n’êtes pas prêt pour cela.»

Quelques semaines après cette déception, le sixième choix au total du repêchage de 2009 s’est entendu avec les Panthers de la Floride sur les modalités d’un pacte d’un an et 2,25 millions de dollars. Il semble d’ailleurs s’épanouir avec son nouveau club, passant en moyenne 25 min 31 s sur la patinoire par match.

Avec les Canucks, Ekman-Larsson a amassé 51 points en 133 rencontres entre 2021 et 2023. À la suite de ce rachat, l’équipe lui versera 17 millions de dollars sur les huit prochaines années.